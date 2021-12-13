Mobil oyunlar 2022'de Windows'a geliyor - Haberler
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Mobil oyunlar 2022'de Windows'a geliyor

Mobil oyunlar 2022'de Windows'a geliyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Windows'taki Android oyunları, mobil cihazlardan PC'ye sorunsuz bir şekilde aktarmanızı sağlayacak bir uygulama geliyor.

Android cihazlarınızda bir oyun oynayabilecek ve ardından bilgisayarda kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Google, gelecek yıl Windows 10 ve 11 cihazlarına bir Google Play uygulaması getireceğini ve PC'nizde herhangi bir harici uygulamaya gerek duymadan Android oyunları oynamanıza izin vereceğini açıkladı.

Hizmet, oyunları bulut veya Wi-Fi bağlantısı üzerinden yayınlanmaz. Bunun yerine, şu anda tabletlerde ve Chromebook'larda yapabileceğiniz gibi Google'ın kendi uygulama mağazasına erişmenize ve Windows cihazlarınıza oyun yüklemenize olanak tanır.

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Google'ın Android'deki oyunlardan oluşan ürün direktörünün yaptığı açıklamada, "Bu, Google tarafından dağıtılan ve Windows 10 ve sonrakini destekleyecek yerel bir Windows uygulaması olacak." dedi.

PC'nizde Android oyunları çalıştırmak için Bluestacks gibi emülatörlere gerek duymadan direkt olarak Google Play uygulamasını PC üzerinden indirip oyunları oynayabileceksiniz.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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