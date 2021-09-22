Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kırsalını dolaşan "mobil kuaför" hizmeti, bu kez de çocuklar için Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi'ndeydi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kırsalını dolaşan "mobil kuaför" hizmeti, bu kez de çocuklar için Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi'ndeydi. Mobil kuaförde istedikleri gibi saçlarını kestiren okullu miniklere şampuan, tarak ve kremden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

Tarsus'tan Anamur'a kadar ilçe ilçe gezen ve özellikle berber ve kuaföre erişimin zor olduğu kırsal bölgelere giden mobil kuaför aracından her yaştan vatandaş memnun ve yüzleri gülerek ayrılıyor. Güzelyayla Mahallesi'nin okullu minikleri de "büyük oyuncak araba" olarak tanımladıkları araçtan mutlu ayrıldı. Mobil kuaförde istedikleri gibi saçlarını kestiren çocuklara şampuan, tarak ve kremden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

Mobil kuaförde hizmet veren Neslihan Tukta, Güzelyayla Mahallesi'nde çocuklar tarafından sevgiyle karşılandıklarını ifade ederek, "Buradaki öğrencilere hizmet vermek için Toroslar'a bağlı Güzelyayla Mahallesindeyiz. Buraya geldiğimizde aracı görünce öğrenciler koşarak geldiler. Öğrencilerimizin saçlarını kestik. İçinde çocuklara uygun şampuanın da olduğu hediye paketlerimizi de verdik" dedi. - MERSİN

Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor

Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor

Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Denizli Cristiano Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Demir Hakan Binbaşgil Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:00:12. #1.12#