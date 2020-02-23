Mobil irşât timi görevde

23.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:35

Bursa'nın Keles ilçesinde, imam ve müftü, pazar yerleri ve dükkanları dolaşıp irşat hizmeti veriyor.



Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı mobil irşat hizmetine Keles ilçesinde başlandı. Esnaf ve pazarları tek tek dolaşan imamlar, vatandaşlara kendilerine sormak istedikleri bir soru olup olmadığını soruyor. Vatandaşlar ise imamların ayaklarına kadar gelip hal ve hatırlarını sormasını memnuniyetle karşılıyor.



Proje hakkında bilgi veren Keles Müftüsü Hasan Tanrıkulu, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerimizin misyonu, toplumumuzu sahih dini bilgiyle aydınlatmaktır. İrşat sadece camilerde verilen hutbelerle sınırlı kalmamalı. Bursa İl Müftülüğümüzün bünyesinde oluşturulan mobil irşat ekipleri çerçevesinde Keles ilçesinde de seyyar irşat ekibi kuruldu. Bu ekiple toplumun her kesimine ulaşarak gönül alıyoruz. Biz hiç bir ayrım yapmadan, hangi esnaf ve tüccarın ne iş yaptığına bakmadan, toplumun bütün kesimlerini kucaklamak maksadıyla, STK ve derneklerimizi yerinde ziyaret ederek, bir gönül bağı kurmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz esnafı tek tek dolaşıp hatırını soruyor, sorusu olanlara da cevap veriyor" dedi.



Vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden mobil irşat ekiplerinden memnun olduklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA