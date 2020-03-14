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Enver Ören, Yenibosna, İstanbul

Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi Korona virüse karşı alınan önlemler devam ediyor.

14.03.2020 01:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:57
Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Yenibosna'da bulunan Dr. Enver Ören Kültür Merkezi otoparkında 40 Beyaz Masa mobil iletişim aracı dezenfekte edildi.

Korona virüse karşı İstanbul'da yapılan hijyen çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların çeşitli sorunlarına çözüm arayan 40 Beyaz Masa mobil iletişim aracı Yenibosna'da Enver Ören Kültür Merkezi otoparkında dezenfekte edildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 39 İlçede hizmet veren Beyaz Masa Mobil iletişim araçları 2 kişilik özel kıyafetli belediye ekipleri tarafından özel ULV cihazıyla temizlendi. Dezenfekte edilen araçlar daha sonra görev noktalarına döndü.

Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

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