Moana filmi konusu nedir? Moana oyuncuları ve Moana özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Moana filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Moana konusu, özeti ve Moana oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Moana filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Moana filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Moana filmini izleyecek olanların merak ettiği Moana konusu nedir, Moana oyuncuları kimler ve Moana özeti gibi konuları inceliyoruz.

MOANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı nefes kesici, 'bilgisayar animasyonu' macera Moana, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesi. Vaiana, yolculuğu sırasında bir zamanların kudretli yarı tanrısı Maui ile tanışır ve bu maceralı yolculukta açık denizleri geçerken, öfkeli, devasa yaratıklar ve imkansız koşullarla karşılaşırlar.

MOANA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ron Clements, John Musker

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2016 (117 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017 Cuma

Senaryo: Ron Clements, John Musker

Seslendirme: Dwayne Johnson

Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce