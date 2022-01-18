Son dakika: MLSPB ve MKP terör örgütlerine operasyon - Haberler
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Son dakika: MLSPB ve MKP terör örgütlerine operasyon

Son dakika: MLSPB ve MKP terör örgütlerine operasyon
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İSTANBUL'da MLSPB ve MKP terör örgütleri üyesi 6 şüpheliye yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da MLSPB ve MKP terör örgütleri üyesi 6 şüpheliye yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, MLSPB ve MKP terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 şüpheliye yönelik 6 adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonun sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Maoist Komünist Partisi, Terör, Güncel, Haber

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