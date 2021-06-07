Mlp Care Kariyer Günleri

İstinye Üniversitesi, Liv Hospital ve Medical Park hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Care tarafından üniversitemizin Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği, MLP Care CEO'su ve İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta'nı katılımıyla gerçekleşti.