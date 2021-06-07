Mlp Care Kariyer Günleri
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Mlp Care Kariyer Günleri

Mlp Care Kariyer Günleri
Habermetre - Haberler | Toplum

İstinye Üniversitesi, Liv Hospital ve Medical Park hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Care tarafından üniversitemizin Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği, MLP Care CEO'su ve İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta'nı katılımıyla gerçekleşti.

İstinye Üniversitesi, Liv Hospital ve Medical Park hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Care tarafından üniversitemizin Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği, MLP Care CEO'su ve İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta'nı katılımıyla gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Karaöz'ün açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte mezun olacak öğrencilerle bir araya gelen Dr. Muharrem Usta, öğrencilere doğru bir kariyer planlamaları yapmaları konusunda tavsiyelerinde bulundu. Kongre merkezinde gerçekleştirdiği konuşmada deneyimlerini ve iş dünyasının güncel durumunu katılımcılarla paylaşan Dr. Muharrem Usta, Öğrenci Merkezimizde gerçekleşen organizasyonda öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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