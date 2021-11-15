MKYK üyeleri! A Takımı nedir? AK Parti A Takımı'nda kimler var? AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda hangi isimler bulunuyor?

Ak Parti A Takımı'nda kimler var merak edildi. Gündemde yer alan konuların başında AK Parti MKYK toplantısı geliyor. Toplantının ana maddelerinden birisi yeni yıldaki asgari ücret olacak. Peki, AK Parti A Takımı'nda kimler var? MKYK üyeleri! AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda hangi isimler bulunuyor? A Takımı nedir? A Takımı ne demek?

MKYK NEDİR?

MKYK, AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturuyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakanlık ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder, ancak MYK üyesi olamaz.

AK PARTİ A TAKIMI'NDA KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 kişilik A takımında Binali Yıldırım, Genel Başkanvekili oldu. Daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Mahir Ünal ise TBMM Grup Başkanvekili görevini yürütecek.

Ak Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasından partinin A takımı olarak nitelendirilen 17 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı yerini korurken, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş yeni Grup Başkanvekilleri oldu. Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan da yeniden aynı göreve getirildi. Grup Başkanvekili iken hiçbir listede kendine yer bulamayan Mehmet Muş'un ise bakan olabileceği belirtiliyor.

İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan

2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili

3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili

4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı

6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı

7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı

8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı

9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar

10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı

11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı

12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı

13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı

14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı

15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı

16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

18. Fatih Şahin – Genel Sekreter

19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü

20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı

21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili

22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili

23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili

24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili

25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili

26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı

27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

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