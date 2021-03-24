MKYK açılımı nedir? MKYK ne demek, neyin kısaltması?

AK Parti yeni MKYK listesinin açıklanmasının ardından vatandaşlar MKYK kısaltmasının açılımı nedir merak etti. Peki MKYK nedir, ne anlama gelir, ne demektir? MKYK açılımı ne? MKYK uzun hali nedir?

MKYK açılımı ne? MKYK ne demek? MKYK üyeleri kimlerdir? MKYK üyeleri listesi haberimizde.

MKYK AÇILIMI NEDİR? MKYK NE DEMEK?

MKYK kısaltmasının açılımı 'Merkez Karar ve Yönetim Kurulu' demektir. Merkez Karar Yönetim Kurulu baş harfleri MKYK kısaltmasını oluşturuyor.

MKYK :Merkez Karar ve Yönetim Kurulu

MKYK NEDİR?

MKYK, AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturuyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakanlık ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder, ancak MYK üyesi olamaz.

MKYK ÜYELERİ LİSTESİ İSİMLERİ

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