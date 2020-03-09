Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı

Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

- Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis HDP'li vekillerin adliye önünde açıklama yapılmasına polis ekipleri izin vermedi 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den girdiği seçimi kazanarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Dr.

09.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:37
Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

- Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

HDP'li vekillerin adliye önünde açıklama yapılmasına polis ekipleri izin vermedi

DİYARBAKIR - 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den girdiği seçimi kazanarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, kısa süre sonra görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. Bugün 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesin de görülen 3'üncü duruşmasından mahkeme heyeti, Mızraklı hakkında verdiği kararda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.

Hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezası istenilen Mızraklı'nın katılmadığı ve Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatları Zülal Erdoğan, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Muhsin Bilal hazır bulunurken, duruşmayı HDP Batman Milletvekilli Felek Nazuca ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu'nın yanı sıra Aşağı Saksonya Mülteci Kurulu Üyesi Doktor Gisela Penteker, Almaya Sol Parti Ortenau Kenti Yerel Meclis üyesi Lukas Maria Ossewald, ile Almanya Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve BM Mülteci Komisyonu Başkanı Bernhad Von Grünberg da takip etti.

Duruşmada iddia makamı, Mızraklı'ya "örgüt üyeliği" iddiasıyla hapis cezası verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarlarken, avukatların yaptığı savunmalar ardından kararının açıklayan mahkeme heyeti, Mızraklı'ya " silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

Duruşma sonunda Diyarbakır adliyesi çıkışında basın açıklaması yapmak isteyen Mızraklı'nın avukatları ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu ve Batman Milletvekili Musa Farisoğlu'nun açıklama yapmasına polis ekipleri izin vermeyerek etten duvar ördü. HDP'li milletvekilleri açıklamaya izin verilmemesi üzerine bölgeden uzaklaştı.

Ne olmuştu?

19 Ağustos 2019'da görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart yerel seçimlerine 11 gün kala H. B.A. isimli itirafçının aleyhine verdiği ifade doğrultusunda 22 Ekim'de tutuklanmıştı.

Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

Kaynak: İHA

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Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

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