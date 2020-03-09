Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. Hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezası istenilen Mızraklı'nın katılmadığı ve Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatları Zülal Erdoğan, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Muhsin Bilal hazır bulunurken, duruşmayı HDP Batman Milletvekilli Felek Nazuca ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu'nın yanı sıra Aşağı Saksonya Mülteci Kurulu Üyesi Doktor Gisela Penteker, Almaya Sol Parti Ortenau Kenti Yerel Meclis üyesi Lukas Maria Ossewald ile Almanya Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve BM Mülteci Komisyonu Başkanı Bernhad Von Grünberg da takip etti.



Duruşmada iddia makamı, Mızraklı'ya "örgüt üyeliği" iddiasıyla hapis cezası verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarlarken, avukatların yaptığı savunmalar ardından kararının açıklayan mahkeme heyeti, Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.



Ne olmuştu?



19 Ağustos 2019'da görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart yerel seçimlerine 11 gün kala H.B.A. isimli itirafçının aleyhine verdiği ifade doğrultusunda 22 Ekim'de tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA