Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Mizgin Toparlı'nın, dün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Batman Üniversitesi'ni kazandığı öğrenildi.

Batman'ın Sason ilçesinde dün akşam Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan kavgada Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Mizgin Toparlı'nın (19) dün sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLA YARALANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan sözlü tartışma, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı. Mizgin ile kavgada yaralanan babası Şirin Toparlı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan Mizgin, doktorların tüm çabalarına rağmen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Babası Şirin Toparlı'nın ise tedavisi sürüyor.

Mizgin Toparlı

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMİŞ



Sabah saatlerinde hastanede yapılan otopsinin ardından Mizgin Toparlı, toprağa verildi. Ölümü ile ilçeyi yasa boğan Mizgin'in, olayın yaşandığı gün sonuçları açıklanan YKS'de, Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.

"HENÜZ HAYATININ BAHARINDAYDI, DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Kuzeni Sabah Toparlı, Mizgin'in dün, üniversiteye yerleştiğini kendileriyle paylaştığını ifade ederek, "Mizgin, saldırıya uğradığı gün Batman Üniversitesi'ne yerleştiğini bize söyledi. Büyük sevinç duyduk. Çok çalışkandı. Akşam saatlerinde ise böyle üzücü bir olayla şok olduk. Henüz hayatının baharında, böyle bir olayda Mizgin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.Kavganın ardından gözaltına alınan Nazmiye Kaban'ın Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA