Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir?

Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Mizan kelimesi günlük hayatımızda pek karşılaşmadığımız fakat Türkçe 'de yeri olan kelimelerdendir. Kelime kökeni itibari ile Arapça'dan gelen mizan kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mizan kelimesi günlük hayatımızda pek karşılaşmadığımız fakat Türkçe 'de yeri olan kelimelerdendir. Kelime kökeni itibari ile Arapça'dan gelen mizan kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİZAN NE DEMEK?

Mizan kelimesi Arapça kökenli olup kelime anlamı itibari ile "tartı, ölçü, terazi" anlamlarına gelmektedir.

TDK'ya göre de tartı, terzi, ölçü anlamlarına gelen mizan kelimesinin bir de İslami anlamı vardır.

MİZAN KELİMESİNİN İSLAMİ ANLAMI NEDİR?

Mizan, İslam eskatolojisi ve ahiret inancına göre, ahirette insanların yeryüzündeki davranışlarına dair geçtikleri hesaptan sonra herkesin iyi ve kötü davranışlarının tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. İslam dinine göre bu tartının nasıl bir şey olduğu bilinmemektedir. Onun yeryüzündeki ölçü aletlerine, tartılara benzemediği söylenmiştir.

İnanışa göre, bu tartıda iyi davranışları, iyilikleri kötü davranışlarından daha ağır gelenler cennete girecek ve kurtuluşa ereceklerdir. Hafif gelenler ise cehenneme gidecek ve cezalandırılacaktırlar. Cehenneme gidenlerden Müslüman olanlar suç ve kötülüklerinin karşılığı olan cezayı çektikten sonra cehennemden çıkıp cennete girerler.

Mizan, kelime anlamı olarak terazi demektir.

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da mizanla ilgili bazı ayetler vardır. Bunlar, Enbiya Suresi 47. ayet ve Mü 'minun Suresi 102-103. ayetlerdir.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Ebru Gündeş Aleyna Tilki
Spor Muslera Bülent Uygun Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:42:17. #1.14#

title