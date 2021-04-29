Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir?

Mizan kelimesi günlük hayatımızda pek karşılaşmadığımız fakat Türkçe 'de yeri olan kelimelerdendir. Kelime kökeni itibari ile Arapça'dan gelen mizan kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mizan kelimesi günlük hayatımızda pek karşılaşmadığımız fakat Türkçe 'de yeri olan kelimelerdendir. Kelime kökeni itibari ile Arapça'dan gelen mizan kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mizan ne demek? TDK'ya göre mizan nedir? Mizan kelimesinin İslami anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİZAN NE DEMEK?

Mizan kelimesi Arapça kökenli olup kelime anlamı itibari ile "tartı, ölçü, terazi" anlamlarına gelmektedir.

TDK'ya göre de tartı, terzi, ölçü anlamlarına gelen mizan kelimesinin bir de İslami anlamı vardır.

MİZAN KELİMESİNİN İSLAMİ ANLAMI NEDİR?

Mizan, İslam eskatolojisi ve ahiret inancına göre, ahirette insanların yeryüzündeki davranışlarına dair geçtikleri hesaptan sonra herkesin iyi ve kötü davranışlarının tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. İslam dinine göre bu tartının nasıl bir şey olduğu bilinmemektedir. Onun yeryüzündeki ölçü aletlerine, tartılara benzemediği söylenmiştir.

İnanışa göre, bu tartıda iyi davranışları, iyilikleri kötü davranışlarından daha ağır gelenler cennete girecek ve kurtuluşa ereceklerdir. Hafif gelenler ise cehenneme gidecek ve cezalandırılacaktırlar. Cehenneme gidenlerden Müslüman olanlar suç ve kötülüklerinin karşılığı olan cezayı çektikten sonra cehennemden çıkıp cennete girerler.

Mizan, kelime anlamı olarak terazi demektir.

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da mizanla ilgili bazı ayetler vardır. Bunlar, Enbiya Suresi 47. ayet ve Mü 'minun Suresi 102-103. ayetlerdir.