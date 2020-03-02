Mitsubishi Electric, üniversitelilere iletişimin püf noktalarını anlattı

02.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:40

Mitsubishi Electric, İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından organize edilen "Sektörün Liderleriyle Pazarlama Sohbetleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirket, İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal yerleşkesinde gerçekleştirilen "Sektörün Liderleriyle Pazarlama Sohbetleri 3" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte "Küresel Şirketlerin Yerel İletişimleri" konulu sunum gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, küresel markaların yerelleşme stratejileri hakkında bilgiler aktardı ve deneyimlerini paylaştı.

Global markaların varlık gösterdikleri ülkelerin ve toplumların dinamiklerine uyum sağlamalarının büyük önem taşıdığını kaydeden Ceneviz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aksi halde ciddi marka krizlerini yönetmek durumunda kalırlar. Örneğin, 34 ülkede direkt operasyonları bulunan Mitsubishi Electric, klimadan asansöre, endüstriyel otomasyon sistemlerinden uzay sistemlerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren dünya devlerinden biri. Markamızın global stratejilerinin ışığında yerelleştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz.

Gerek ürün odaklı iletişim çalışmalarımızda gerek kurumsal iletişimde global bakış açımız ile yerel zenginliklerimizin senkronizasyonu konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye, bünyesinde birçok rengi, çeşitliliği barındıran kıymetli bir ülke ve global bir marka olarak bu çeşitliliği iletişim stratejilerimizde göz önünde bulundurmak en önemli gündem maddelerimizden biri. Çünkü ancak global ve yerel zenginlikleri sentezleyerek etkili bir şekilde kullanan markalar, kendi kategorilerinde fark yaratan çalışmalara imza atabilirler diye düşünüyoruz."



"Yeni dünyanın gereklilikleri yakından takip edilmeli"

Savaş Ceneviz, yeni iletişim modelleriyle birlikte yakın gelecekte dijiPR, dijital kriz ve gündem yönetiminin daha da önemli hale gelmesinin beklendiğini, bu doğrultuda konvansiyonel

yöntemlerin yanı sıra dijital mecraların da doğru analiz edilmesi ve stratejik iletişim araçlarının yeni dünyanın gerekliliklerine uygun şekilde kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda dünya üzerinde birçok pazarı domine eden global markaların sıralamalarının değiştiğini aktaran Ceneviz, şunları kaydetti:

"Kimi markalar artık pazarda yer bulamadan yok olup gidiyor veya varlıklarını sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle hedef gruplar ile değer temelli iletişim kurarak işletmenin ürün ve hizmetlerini kar edeceği şekilde sunmak anahtar bir role sahip. Yeni dönemde tüketici isteklerinin daha rasyonel şekilde daha kısa sürelerde analiz edilebilmesi nedeniyle markaların faaliyetlerini, yeni ürünlerini ve hizmetlerini müşteri ile iş birliği içinde yaratacaklarına tanıklık edeceğimizi söylemek mümkün.

Sanayi 4.0 ve dijital fabrikalar bu talebin yansımaları olarak karşımıza çıkıyor. Rekabetin arttığı ve karlılıkların düştüğü bu dönemde markalar artık birbirlerine benzer, homojen yapıda ürün ve hizmetler sunuyor. Bu noktada Mitsubishi Electric olarak yeni dünya düzeninde işletmelerin müşterilerine kişiselleşmiş, daha esnek, üretim maliyetlerinin optimize edilebildiği ve çok daha hızlı bir üretim modeli sunabilmesi için teknolojiler geliştiriyoruz. Bunu da sahip olduğumuz üstün Ar-Ge ve mühendislik gücüyle gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA