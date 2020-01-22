22.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:34

Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurması sonrası Mitiga Havalimanı merak konusu oldu. Peki Mitiga Havalimanı nerede? Hafter milislerinin vurduğu Mitiga Havalimanı nerededir?

MİTİGA HAVALİMANI HAKKINDA

Mitiga Havalimanı Ülkesi: Libya

Mitiga Havalimanı Kodu: MJI

Mitiga Havalimanı İnşa Edildiği Yıl: 1995

Mitiga Uluslararası Havaalanı, Libya'da Trablus şehir merkezinin yaklaşık 8 kilometre doğusunda yer alan bir havaalanıdır. Havalimanı uluslararası bir tarihe sahiptir ve çeşitli isimlerle bilinmektedir. Başlangıçta 1923 yılında aeroporto militare di Mellaha adlı bir İtalyan hava kuvvetleri üssü olarak inşa edilmiştir.

MİTİGA HAVALİMANI NEREDE?

Mitiga Uluslararası Havaalanı, Libya'da Trablus şehir merkezinin yaklaşık 8 kilometre doğusunda yer alan bir havaalanıdır.

Mitiga Havalimanı

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