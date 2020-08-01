Mithat Bereket'in son hali sevenlerini üzdü TV haberciliğine uzun yıllar ara veren ünlü televizyoncu Mithat Bereket'in son hali sevenlerini üzdü.

Duayen gazeteci ve belgesel yapımcısı Mithat Bereket'in son halini medya yapımcısı kardeşi Özer Bereket sosyal medya hesabından paylaştı. Yürüme, denge ve konuşma problemleri yüzünden mesleğine ara veren Bereket'in son hali sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı hakkında açıklamada bulunan duayen gazeteci, "Bir süredir rahatsızlığımdan dolayı sizlerle birlikte olamadım. Yürüme, denge ve konuşma problemleri beni sizlerden ayırdı. Sonuçta ölmedim ama, dostlarımın, akrabalarımın ve özellikle de kardeşimin sayesinde ayakta kalmayı başardım..." ifadelerini kullanmıştı. (MedyaRadar)

Kaynak: Snob Magazin