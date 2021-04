MITH Coin Nedir? Mithril Coin Yorum ve Grafiği! MITH Coin hakkında detaylar...

Mithril bugünkü fiyatı ₺1,23 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺5.885.169.570 TRY. Mithril son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #337, piyasa değeri ₺1.232.174.848 TRY. Dolaşımdaki arz 1.000.000.000 MITH coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

MITH COİN NEDİR?

Mithril (MITH), Ethereum Blockchain'de kullanıcıları içerik oluşturdukları için ödüllendiren merkezi olmayan bir sosyal medya platformudur. Ekip, herhangi bir sosyal medya platformuyla entegre edilebileceği bildirilen ERC-20 MITH belirtecinin benimsenmesini sağlamak için mevcut sosyal platformlarla ortak olmayı planlıyor. Para depolamaya ek olarak, Mithril Vault cüzdanı stake etmek ve diğer para birimlerine geçmek için kullanılabilir.