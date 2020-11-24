Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü
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Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü

24.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:23

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde "kurye sorumlusu" Dıhlaz kod adlı Hizret Çalkın ile buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü.

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonla kararlılık ve başarıyla devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ın toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı.

BAŞKA TERÖRİSTLERLE BİR ARAYA GELDİ

MİT'in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenen terörist Çalkın'ın, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi. Teröristlerin Irak'ın kuzeyinde toplantısı sırasında düzenlenen operasyonda, "Dıhlaz" kod adlı Çalkın ile yanındaki teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST SEVKİYATINI YÜRÜTTÜ

Terör örgütü PKK/KCK'ya 2011'de katılan Çalkın, 2014'e kadar Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye kaçtı.Suriye'de Aynularab'da PKK/KCK saflarında yer alan Hizret Çalkın, 2017'ye kadar Resulayn'daki sözde "Ağır Silahlar Taburu"nu yönetti. 2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın faaliyet yürüten Çalkın, 2019'da Irak'a geçerek Irak'tan Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.

Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
1907: RABBİM Sayılarını arttırsın.
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