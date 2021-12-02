MİT'ten nokta operasyon: Pkk'nın sözde üst düzey sorumlusu Duran Kalkan'ın koruması yakalanarak Türkiye'ye getirildi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel ve Sarina Diljin kod adlı terörist Pervin Arslan, gerçekleştirilen operasyon ile Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından olan Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın 2 yıl boyunca korumalığını yaptı. Terörist Adıgüzel'in ayrıca örgütün Kuzey Irak'taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat Sorumluluğunu yaptığı ve 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği öğrenildi. Terörist Adıgüzel'in ayrıca İran alanında ise örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.

Ayrıca edinilen bilgiye göre, 2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina Diljin kod adlı terörist Pervin Arslan ise Kuzey Irak'ın Metina bölgelerinde ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüterek, örgütün saldırı, sabotaj ve suikast birimlerinde yer aldı. Terörist Arslan'ın ayrıca, 2019 yılında İran alanında görevlendirildiği ve sözde tim komutanı seviyesinde faaliyetler yürüttüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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