YPG'nin sözde tugay komutanı kıskıvrak yakalandı! Örgütün kanlı eylemi deşifre edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Terörist Babat ifadesinde örgüte ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın yerini söyledi. Öte yandan terör örgütünün TSK'ya yapmayı planladığı hain eylem de deşifre edildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor. MİT ve TSK'nın art arda yaptığı operasyonlar neticesinde terör örgütü bitme noktasına gelirken, önemli bir operasyon daha gerçekleştirildi.

SÖZDE KOMUTAN YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki operasyonla kıskıvrak yakaladı ve Türkiye'ye getirdi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, MİT ekibi, Suriye'deki nokta operasyonuyla terörist Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı. Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

ÖRGÜTÜN TSK'YA YAPMAYI PLANDIĞI EYLEM DEŞİFRE EDİLDİ

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

ÖRGÜTE 2011 YILINDA KATILDI

Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı