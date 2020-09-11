MİT'in Ukrayna'dan getirdiği terörist İsa Özer tutuklandı
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MİT'in Ukrayna'dan getirdiği terörist İsa Özer tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer tutuklandı.

11.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:44

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK'lı İsa Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

MİT'in Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.Bakırköy Adalet Sarayı'nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt savcısına ifade veren Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği de SEGBİS aracılığıyla İsa Özer'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukladı.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN ZORLA PARA TOPLAMIŞ

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer, Romanya'da PKK yanlısı bir derneğin üyesi olarak Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kalmış, sonrasında sınır dışı edilmişti.

Özer 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmış, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev almış, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine de yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Bir süredir Odessa'da olduğu ve terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmişti.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in, "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda dava bulunuyor.

MİT'in Ukrayna'dan getirdiği terörist İsa Özer tutuklandı
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