Miss Turkey 2019 ne zaman, hangi kanalda? İşte Miss Turkey 2019 finalistleri
Miss Turkey 2019 yarışması heyecanla bekleniyor. Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecek olan Miss Turkey 2019 yarışmasında son 20 finalist geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki, Miss Turkey 2019 ne zaman, hangi kanalda?
Miss Turkey 2019 finali için nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen yarışmada finale kalan 20 güzel, Miss Turkey 2019 birincisi olmak için yarışacak. Yarışma, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Finale kalan 20 Miss Turkey 2019 finalistleri listesi haberimizde. Peki, Miss Turkey 2019 ne zaman, hangi kanalda?
MISS TURKEY 2019 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://www.missturkey.com.trve @hadioyna 'dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30'da yayınlanacak.
MISS TURKEY 2019 FİNALİSTLERİ
1- Simay Rasimoğlu
2- Bilgi Nur Aydoğmuş
3- Melike Kanbur
4- Hüray Ertürk
5- Dilara Özdemir
6- İdil Doğa Oral
7- Selin Karaarslan
8- Ada Demirelli
9- Reyhan Kasapoğlu
10- Aleyna Yavaş
11- Nazlı Can Çetin
12- Zübeyde Lokmanoğlu
13- Elif Yahyaoğlu
14- Sandra Deniz Karslı
15- Tiffany İnci Kurak
16- Nursena Özcanlı
17- Ece Demiralp
18- Pelin Kahraman
19- Büşra Turan
20- Naz Özdeğirmenci