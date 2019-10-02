Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasını kazanan isim belli oldu
Miss Turkiye 2019 güzellik yarışması birincisi belli oldu. Türkiye'nin yeni güzeli jüri üyeleri tarafından seçildi. Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu ülkemizi İngiltere'de temsil edecek.
Miss Turkey 2019 birincisi 1 numara Simay Rasimoğlu oldu. 22 yaşındaki güzel, ülkemizi Miss Turkey World'te temsil edecek. Miss Turkey ikincisi ise,2 Numara Bilgenur Aydoğmuş, ülkemizi Miss Universe'de temsil edecek. Miss Turkey üçüncüsü ise 19 numara Büşra Turan oldu.
MİSS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ KİMDİR?
1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, 22 yaşındadır. Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Mimari Restarasyon Bölümü'nden mezun oldu.