Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasını kazanan isim belli oldu

02.10.2019 23:14

Miss Turkey 2019 birincisi 1 numara Simay Rasimoğlu oldu. 22 yaşındaki güzel, ülkemizi Miss Turkey World'te temsil edecek. Miss Turkey ikincisi ise,2 Numara Bilgenur Aydoğmuş, ülkemizi Miss Universe'de temsil edecek. Miss Turkey üçüncüsü ise 19 numara Büşra Turan oldu.

MİSS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ KİMDİR?

1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, 22 yaşındadır. Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Mimari Restarasyon Bölümü'nden mezun oldu.

Simay Rasimoğlu

Bilgenur Aydoğmuş