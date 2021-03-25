Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:10
Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tekirdağspor - Tokatspor maçıdır. Peki Tekirdağspor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tekirdağspor - Tokatspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TEKİRDAĞSPOR - TOKATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekirdağspor - Tokatspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - TOKATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Tokatspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - TOKATSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

TEKİRDAĞSPOR - TOKATSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FATİH TOKAİL(Hakem)

FATİH SÖYLER(1. Yardımcı Hakem)

BİRKAN ÇANAKCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ANIL ŞEN(Dördüncü Hakem)

TURGAY GÖKAL(Gözlemci)

GÜRHAN TOKUL(Temsilci)

MEHMET ÇATAL(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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