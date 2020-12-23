Mislicom 3.Lig Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:08
Mislicom 3.Lig Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçıdır. Peki Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MUĞLASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MUĞLASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MUĞLASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

MUĞLASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TOLGA AKBABA(Hakem)

SEFA ÖZCAN(1. Yardımcı Hakem)

İSMAİL SEMİH İLERİ(2. Yardımcı Hakem)

UFUK DEMİRCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

BAKİ TUNCAY AKKIN(Gözlemci)

S.ZAFER FALAY(Temsilci)

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