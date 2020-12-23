Mislicom 3.Lig Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçıdır. Peki Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MUĞLASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
MUĞLASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MUĞLASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Muğla'da oynanacak.
MUĞLASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
TOLGA AKBABA(Hakem)
SEFA ÖZCAN(1. Yardımcı Hakem)
İSMAİL SEMİH İLERİ(2. Yardımcı Hakem)
UFUK DEMİRCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
BAKİ TUNCAY AKKIN(Gözlemci)
S.ZAFER FALAY(Temsilci)