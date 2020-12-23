Mislicom 3.Lig 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:54
Mislicom 3.Lig 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

1954 KELKİT BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

1954 KELKİT BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

1954 KELKİT BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane'de oynanacak.

1954 KELKİT BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EREN GÖKMEN(Hakem)

ÖZGÜR FATİH KALAYCI(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA TOSUN(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN KEÇECİ(Dördüncü Hakem)

BİLAL YAZICI(Gözlemci)

VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)

MEHMET CANAVAR(Temsilci)

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