Mislicom 3.Lig 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de 1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
1954 Kelkit Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Gümüşhane'de oynanacak.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
EREN GÖKMEN(Hakem)
ÖZGÜR FATİH KALAYCI(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA TOSUN(2. Yardımcı Hakem)
OĞUZHAN KEÇECİ(Dördüncü Hakem)
BİLAL YAZICI(Gözlemci)
VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)
MEHMET CANAVAR(Temsilci)