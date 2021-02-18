Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:02
Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Uşak Spor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Uşak Spor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Uşak Spor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

UŞAK SPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uşak Spor - Kahramanmaraşspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

UŞAK SPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak Spor - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

UŞAK SPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Uşak'da oynanacak.

UŞAK SPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Hakem)

CENGİZHAN ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

AZAD İLHAN(2. Yardımcı Hakem)

R.ALKIM AKSOY(Dördüncü Hakem)

SACİT KEŞKEK(Gözlemci)

EMRE BOLEL(Temsilci)

ÖZCAN İNCE(Temsilci)

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