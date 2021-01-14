Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

14.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:49
Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacaktır. Mislicom 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon erteleme maçıdır. Peki Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı 14 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır. Maç 14. haftanın erteleme maçıdır.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK TAŞKINSOY(Hakem)

ÖNDER ÇALIŞ(1. Yardımcı Hakem)

ŞAFAK NALBANTOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN ALKAYALAR(Dördüncü Hakem)

FATİH GÜNDOĞDU(Gözlemci)

YAVUZ POLAT(Temsilci)

İLHAN YILDIRIM(Temsilci)

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