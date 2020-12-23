Mislicom 2.Lig İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İNEGÖLSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

İNEGÖLSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İNEGÖLSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İnegöl İçle Stadı, Bursa'da oynanacak.

İNEGÖLSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Hakem)

ABDULKADİR DÖNER(1. Yardımcı Hakem)

RIDVAN ÇEVİK(2. Yardımcı Hakem)

DOĞUKAN YILDIRIM(Dördüncü Hakem)

ALİ ZAĞLI(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

CİHANGİR KAYA(Temsilci)