Mislicom 2.Lig İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
İNEGÖLSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
İNEGÖLSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?
İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
İNEGÖLSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İnegöl İçle Stadı, Bursa'da oynanacak.
İNEGÖLSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Hakem)
ABDULKADİR DÖNER(1. Yardımcı Hakem)
RIDVAN ÇEVİK(2. Yardımcı Hakem)
DOĞUKAN YILDIRIM(Dördüncü Hakem)
ALİ ZAĞLI(Gözlemci)
SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)
CİHANGİR KAYA(Temsilci)