Miskinler tekkesinde kimler kalırdı?

Miskinler tekkesinde kimler kalırdı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Her bölümde karşılarına çıkan ilginç ve düşündürücü sorulara verilen cevaplar, izleyicilerde hem merak hem de heyecan uyandırıyor. Yarışmacıların ne cevap vereceği merakla beklenirken, seyirciler de doğru yanıtı bulmak adına araştırmalara yöneliyor. Peki, Miskinler tekkesinde kimler kalırdı?

Yeni bölümlerde yer alan sorular, her yaştan izleyicinin ilgisini çekiyor. Yarışmacının vereceği cevabı dikkatle takip eden izleyiciler, aynı zamanda ekran başında doğru cevabı tahmin etmek için kendi bilgilerini test ediyor. Programın bu yönü, eğlenerek öğrenme kavramını izleyiciyle buluşturuyor. İzleyiciler, yarışmacının yerine kendilerini koyarak bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyor. Peki,Miskinler tekkesinde kimler kalırdı?

MİSKİNLER TEKKESİNDE KİMLER KALIRDI?

A: Kumar bağımlısı

B: Cüzzam

C: Kara veba

D: Depresyon

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru ise 50.000 ₺'lik baraj ödülünü garantiliyor.

• Son soru olan 13. soruda ise 5.000.000 TL'lik dev ödül sizi bekliyor!

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. İsterseniz istediğiniz an çekilebilir ve o ana kadar kazandığınız son ödülü alabilirsiniz. Büyük ödülü kazanmak için hem bilginize hem de cesaretinize güvenmelisiniz!

Bu eşsiz yarışma, hem heyecanı hem de kazandırdıklarıyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar

Suriye'de hükümet, terör örgütüne açık açık rest çekti
Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti

Şehidin oğlunun feryadı, kalplere bıçak gibi saplandı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Beşiktaş maçı öncesi Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti

Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Hala bu şarlatanlara inanıp parasını kaptıranlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.