Misis Antik Kenti'ndeki kazılar 6 aya uzatıldı
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Misis Antik Kenti'ndeki kazılar 6 aya uzatıldı

Misis Antik Kenti'ndeki kazılar 6 aya uzatıldı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Misis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların 6 aya uzatıldığı bildirildi.

Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Misis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların 6 aya uzatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir ile Adana Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı arasında kazıların süresinin 6 aya çıkarılması için protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, Misis'te sürdürülen arkeolojik kazıların 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi iş birliğinde sürdüğünü belirtti.

Kocaispir, tarihi Misis Köprüsü aydınlatma projesinin başladığını da bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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