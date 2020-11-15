Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı
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Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı

15.11.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:38

İngiliz devi Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcusu Mısırlı Muhammed Salah'ın koronavirüse Kahire'de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Mısırlı Muhammed Salah'ın koronavirüse Kahire'de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. Mısır basını Salah'ın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu ve Mısır Milli Takımı oyuncusu 28 yaşındaki Muhammed Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.

Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı

ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK

Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.

Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı
Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı
Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı
Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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