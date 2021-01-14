Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti
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Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti

14.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:00
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin hediye ettiği 2 milyon 174 bin TL değerindeki saatle yine gündem oldu. Subaşı, paylaştığı fotoğrafta sevgilisinin yüzünü bir kez daha gizlemeyi tercih etti.

Şeyma Subaşı, dün Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Yine sevgilisinin yüzünü gizleyen Subaşı'ya Alsaloussi'nin saat hediyesi çok konuşuldu.

2 MİLYONLUK SAAT HEDİYE ETMİŞ

Sevgilisinin yüzünü yine kapatmayı tercih eden Subaşı, kolundaki lüks marka saat ile dikkat çekti. Subaşı'ya sevgilisinin hediye ettiği saat tam 2 milyon 174 bin TL değerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti

ŞEYMA, ÜSTSÜZ POZ DA PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti
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