Mısırlı Sena, "Ümmü Gülsüm'ün Tahtına Oturmayı" Hedefliyor

MUHAMMED REYYİS - Mısırlı 15 yaşındaki Sena Nebil, dünyaca ünlü ses sanatçısı Ümmü Gülsüm'ün 42 yıldır boş kalan tahtına oturmayı hayal ediyor.



Ümmü Gülsüm ile akrabalık bağları da bulunan Nebil, müziğe olan ilgisi ve gelecekteki hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün kendisinin idolü olduğunu dile getiren Nebil, "Ümmü Gülsüm benim büyük teyzem, onunla aynı soydan olmak beni oldukça onurlandırıyor ve bendeki mesuliyet duygusunu güçlendiriyor." dedi.



Nebil, ses ve fiziki görünüm olarak da ünlü şarkıcıya benzetildiğini belirterek, kendisini dinleyenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade ediyor.



Ümmü Gülsüm'ün güneş gözlüğü, paltosu, el çantası ve ender fotoğrafları gibi kişisel eşyalarına sahip olduğunu aktaran Nebil, "Okula gidip gelirken her gün Mansura'daki Ümmü Gülsüm heykelinin önünden geçiyorum. Ona bağlılığım her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.



Türk müziğine ilgisi dizilerden kaynaklanıyor



Arap kanallarında yayınlanan Türk dizilerini büyük beğeniyle izlediğini dile getiren Nebil, bu diziler aracılığıyla Türk müziğine de ilgisinin oluştuğunu söyledi.



Mısır'da herkesin Türk dizilerini izlediğini ancak kendisinin daha çok dizilerin müziklerine odaklandığını söyleyen Nebil, "Türk dizilerinde doğunun ve Mısır'ın rengi ve ezgisi var ben de bundan hoşlanıyorum." diye konuştu.



Azerbaycan'da ekim ayında düzenlenen müzik festivalinde "en güzel ses ve en güzel yerel şarkı okuma" kategorisinde birinci olduğunu hatırlatan Nebil, rakiplerinin çok güçlü olduğunu ancak ses ve yeteneğiyle yarışmadan başarıyla çıktığını kaydetti.



Mısır Operası Orkestra Şefi Selim Sehhab'ın kendisini dinledikten sonra sesini beğendiğini belirten Sena, opera binasında konsere çıkmasının kendisine çok şey kattığını dile getirdi.



Müziğe ilgisinin eğitimini olumsuz etkilemeyeceğini ifade eden Nebil, "Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi müzik alanında yapmak istiyorum. 10 yıl sonra Ümmü Gülsüm'ün başarılarının bir kısmına ulaşmayı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.