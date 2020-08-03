Mısırlı Bakan, Elon Musk'ı uzaylıların yaptığını iddia ettiği piramitleri görmeye davet etti SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, 31 Temmuz'da sosyal medyadan yayınladığı mesajında, Mısır'da bulunan piramitleri uzaylıların inşa ettiğini ileri sürdü.

SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk , 31 Temmuz'da sosyal medyadan yayınladığı mesajında, Mısır'da bulunan piramitleri uzaylıların inşa ettiğini ileri sürdü. Mısır Uluslararası İlişkiler Bakanı Rania al-Mashat, Musk'ı sosyal medya üzerinden Mısır'a piramitleri yakından görmeye davet etti.

Elon Musk sosyal medya mesajında "Belli ki piramitleri uzaylılar inşa etti" ifadelerini kullandı. Bu mesaj üzerine Mısırlı Bakan as-Mashat, "Çalışmalarınızı çok beğenerek takip ediyorum. Sizi ve SpaceX'i piramitlerin nasıl inşa edildiğiyle ilgili yazıları keşfetmeye ve ayrıca piramitleri inşaa edenlerin mezarlarını görmeye davet ediyorum. Bay Musk, sizi bekliyoruz" dedi.

- Sönmez

Kaynak: DHA