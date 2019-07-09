Mısır, İngiltere'de satılan Firavun Tutankamon'un büstünü almak için Interpol'e başvurdu

Mısır, İngiltere'de satılan Firavun Tutankamon'un büstünü almak için Interpol'e başvurdu

Mısır hükümeti, Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) başvurarak İngiltere'nin başkenti Londra'da bir müzayedede açık artırma ile satılan Firavun Tutankamon büstünün bulunmasını istedi

Mısır, İngiltere'de satılan Firavun Tutankamon'un büstünü almak için Interpol'e başvurdu

Mısır hükümeti, Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) başvurarak İngiltere'nin başkenti Londra'da bir müzayedede açık artırma ile satılan Tutankamon büstünün bulunmasını istedi.

Kahire yönetimi, Christie's Müzayede Evi tarafından 3 Temmuz'da son yılların en tartışmalı açık artırmalarından birinde 5 milyon 970 bin dolara kimliği açıklanmayan bir kişiye satılan 28,5 santimetre büyüklüğündeki tarihi eserin çalındığını ve kendilerine iade edilmesi gerektiğini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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