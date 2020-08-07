Mısır, Fas ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Mısır, Fas ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 4 bin 951'e, Fas'ta 449'a, Libya'da 99'a yükseldi, Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Mısır, Fas ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
07.08.2020 02:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 02:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 4 bin 951'e, Fas'ta 449'a, Libya'da 99'a yükseldi, Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 131 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 4 bin 951'e, vaka sayının 95 bin 6'ya yükseldiğini, 1716 kişinin iyileşmesiyle 48 bin 898 kişinin de sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 449'a çıktığı belirtildi.

Ülkede 1144 yeni vakanın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 29 bin 644'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada 559 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği ve iyileşen hasta sayısının 20 bin 553 olduğu bilgisine yer verildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklamada, ülkedeki can kaybının 99'a yükseldiği belirtilirken, 251 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 475'e ulaştığı kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 41 kişide daha virüs tespit edildiğini, 8 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece vaka sayısının 1642'ye, iyileşen hasta sayısının da 1241'e yükseldiğini belirten bakanlık, ülkede şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı can kaybının 51 olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA

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