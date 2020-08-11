Mısır'dan "Piramitleri Uzaylılar Yaptı" Diyen Musk'a Davet Uzay taşımacılık şirketi SpaceX ve elektrikli araba Tesla'nın sahibi Elon Musk, 31 Temmuz'da sosyal medyadan yayınladığı mesajında, Mısır'da bulunan piramitleri uzaylıların inşa ettiğini ileri sürdü.

Uzay taşımacılık şirketi SpaceX ve elektrikli araba Tesla'nın sahibi Elon Musk, 31 Temmuz'da sosyal medyadan yayınladığı mesajında, Mısır'da bulunan piramitleri uzaylıların inşa ettiğini ileri sürdü.

Mısır Uluslararası İlişkiler Bakanı Rania al-Mashat, Musk'ı sosyal medya üzerinden Mısır'a piramitleri yakından görmeye davet etti.

"SİZİ BEKLİYORUZ, BAY MUSK"

Elon Musk sosyal medya mesajında "Belli ki piramitleri uzaylılar inşa etti" ifadelerini kullandı. Bu mesaj üzerine Mısırlı Bakan al-Mashat, "Çalışmalarınızı çok beğenerek takip ediyorum. Sizi ve SpaceX'i piramitlerin nasıl inşa edildiğiyle ilgili yazıları keşfetmeye ve ayrıca piramitleri inşaa edenlerin mezarlarını görmeye davet ediyorum. Bay Musk, sizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Space Mag