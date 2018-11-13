Mısır'dan, "İsrail Saldırıları Durdurmalı" Açıklaması

Mısır yönetimi, İsrail'e, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması gerektiğini bildirdi.

Devlete ait El-Ahram ve "Ahbar el-Yevm" gazetelerinin haberine göre, Mısırlı ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İsrail makamlarına, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve ateşkes sürecine bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Üst düzey yetkili ayrıca, silahlı mücadeleye sürüklenilmemesi için Gazze'deki Filistinli grupların liderleriyle görüşmeler yapıldığını ve Mısır'ın, Gazze'deki durumu yakından takip ettiğini aktardı.

Yine Mısır'daki ilgili makamların, İsrail ve Filistin taraflarıyla saldırıların durması konusunda temaslarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.