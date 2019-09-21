Mısır'da süper kupa maçı sonrası büyük şehirlerde Sisi karşıtı gösteriler yapıldı

Mısır'da süper kupa maçı sonrası büyük şehirlerde Sisi karşıtı gösteriler yapıldı

Mısır’ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylemler yapıld

21.09.2019 09:00
Mısır'da süper kupa maçı sonrası büyük şehirlerde Sisi karşıtı gösteriler yapıldı

Mısır'ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylemler yapıldı.


Görgü tanıklarına göre, 300 civarında eylemci 25 Ocak Mısır devriminin simgesi haline gelen başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'na kısa bir süreliğine girerek yönetim aleyhinde slogan attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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