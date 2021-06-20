Mısır'da restoranda tüp patladı: 17 yaralı
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Mısır'da restoranda tüp patladı: 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Mısır'ın Al Minya kentinde bulunan bir restoranda tüp patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.

- Mısır'ın Al Minya kentinde bulunan bir restoranda tüp patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.

Mısır'ın Al Minya kentinin güneyindeki Abu Qurqas'da bulunan bir restoranda tüp patladı. Patlamada 17 kişi yaralanırken, restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile alev topuna dönen restoranda, alevlerin etkisiyle birçok patlama meydana geldi. Restoranın yanındaki 4 dükkana da sıçrayan yangına, 9 itfaiye aracı müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, yaralıların Abu Qurqas Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

(Muhammed Rabah/ İHA)

Mısır'da restoranda tüp patladı: 17 yaralı
Mısır'da restoranda tüp patladı: 17 yaralı
Mısır'da restoranda tüp patladı: 17 yaralı
Mısır'da restoranda tüp patladı: 17 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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