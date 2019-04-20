Mısır'da Referandum: Halk Sisi'nin Görev Süresini Uzatacak Anayasa Değişikliğini Oyluyor

Mısır halkı Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. Halkın katılımının yüksek olması amacıyla üç güne yayılan oylama 22 Nisan tarihinde sona erecek.

Mevcut Mısır Anayasası'na göre devlet başkanlığının görev süresi dört yıllık iki dönemle sınırlı. Referandumda kabul sonucunun çıkması durumunda devlet başkanlığının görev süresi dört yıldan altı yıla yükselecek. Euronews.com'da Görüntüle