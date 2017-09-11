Mısır'da DEAŞ'lı Teröristler Polis Konvoyuna Saldırdı: 18 Ölü, 7 Yaralı

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda DEAŞ'lı teröristler bir polis konvoyuna saldırdı. Saldırıda 18 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

YOL KENARINDAKİ PATLAYICILAR İNFİLAK ETTİ

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki El-Ariş kentinde polis konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 polisin öldüğü ve 7 polisin yaralandığı bildirildi. Polis ve ordu yetkilileri, saldırının yol kenarına yerleştirilen bombaların infilak etmesiyle başladığını, ardından silahlı adamların makineli tüfeklerle ateş açtığını ve bir polis aracına el koyduğunu belirtti.