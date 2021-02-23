Mısır'da iki balıkçı teknesi battı: 7 ölü

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Teknenin battığı bölgeden görüntüler Mısır'da iki balıkçı teknesi battı: 7 ölü KAHİRE (AA) – Mısır'ın İskenderiye kentindeki Maryut gölünde toplam 17 kişiyi taşıyan iki balıkçı teknesinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü belirtildi.

Teknenin battığı bölgeden görüntüler

Mısır'da iki balıkçı teknesi battı: 7 ölü

KAHİRE (AA) – Mısır'ın İskenderiye kentindeki Maryut gölünde toplam 17 kişiyi taşıyan iki balıkçı teknesinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü belirtildi.

İskenderiye Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 17 kişiyi taşıyan iki teknenin Maryut gölünde battığı ve şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, sahil güvelik ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, iki teknenin genellikle akşam yemeği için bedevilerin kullandığı küçük bir adadan dönüşte battığı bildirildi.

Açıklamada, gölde arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı