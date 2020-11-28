Mısır'da gözaltında zorla 'bekaret testi'
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Mısır'da gözaltında zorla 'bekaret testi'

28.11.2020 18:12 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:16
Mısır'da gözaltında zorla 'bekaret testi'

"Bekaret testi" adı altında yapılan, herhangi bir bilimsel geçerliliği olmayan testler Birleşmiş Milletler verilerine göre 20’den fazla ülkede yapılıyor.

'Bekaret testi' adı altında yapılan, herhangi bir bilimsel açıklaması olmayan testler Birleşmiş Milletler verilerine göre 20'den fazla ülkede yapılıyor.

BBC Arapça Servisi, Mısır'da katıldığı bir protesto sonrası gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan "Esra" ile konuştu.

Güvenliği gerekçesiyle ismi gizli tutulan Esra, gözaltında kendisine zorla "bekaret testi" yapıldığını anlattı.

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New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'dan (İnsan Hakları İzleme Örgütü) Rothna Begum, "bekaret testi" uygulamasının tamamen "şehir efsanesi ve bilime aykırı" olduğunu söyledi.

Begum, bu tip uygulamaların kadınlarda ciddi ruhsal ve fiziksel zararlara da yol açtığı uyarısı yaptı.

BBC

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