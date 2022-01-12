Göbek dansı yapan kadın öğretmenin işten çıkarılması, tartışmaların fitilini ateşledi

Mısır'da iş etkinliğine katılan öğretmen Aya Yousef, dans etmeye başladı. Ancak bu sırada arkadaşları onu izinsiz şekilde kayda aldı. Videonun viral olmasından sonra Yousef, Dakahlia Valiliği'nde birkaç yıldır Arapça öğrettiği ilkokul tarafından görevden alındı. Öğretmene yönelik bu karar, kadın hakları ve ülkenin sosyal muhafazakar değerleri arasında ulusal çapta bir tartışmaya yol açtı.

PSİKOLOJİK BUNALIMA GİRDİ

Yousef, bir daha asla dans etmeyeceğine yemin etti ve intiharı düşündüğünü söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Nil'deki teknede geçirdiğim on dakika hayatıma mal oldu" dedi. Sosyal medyada viral hale gelen videoda Yousef, erkek öğretmenlerle birlikte müzik eşliğinde dans ediyor. Gündüz nehir gezisi için başörtüsü ve uzun kollu elbise giyinen Yousef'in videosu Batı standartlarına göre oldukça masum görünüyor.

"YAPTIĞI ŞEY UTANÇ VERİCİ"

Ancak geçtiğimiz hafta Arapça sosyal medyada hızla yayıldığı için Mısırlı muhafazakarlar arasında tepkilere neden oldu. Yousef'i eleştirenler onun utanç verici davrandığını iddia etti. Bir Twitter kullanıcısı: "Yaşadığımız kötü zamanları açıkça ifade ediyor! Her şeye izin var" diye yazdı. Bir başka kullanıcı " Mısır'da eğitimin seviyesi düştü" yorumunu yaparak, ilgili makamların müdahale etmesi çağrısında bulundu.

DESTEK MESAJLARI ATTILAR

Mısır'daki kadın hakları savunucuları öğretmenin yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı ve bir cadı avının kurbanı olduğunu söylüyor. Başka bir okulun müdür yardımcısı da Yousef'i desteklemek ve kişisel özgürlükleri savunmak için kızının düğününde dans ederken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada yayımladı.

KOCASI, BOŞANMA DAVASI AÇTI

Mısır Kadın Hakları Merkezi başkanı Dr. Nihad Abu Qumsan, Yousef'e ofisinde bir iş teklif etti ve işten çıkarılmasına karşı yasal bir şikayette bulunması için Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmesini getirmesini istedi. Bu ise durumun yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmuş gibi görünüyor. Yousef, yeni bir okula atandı. Olay hakkında "mahremiyetinin ihlali" gerekçesiyle şikayette bulunan Yousef, bir kamu kurumunda ya da öğrencilerin önünde dans etmediğine dikkati çekti. Yousef, videoyu geçen ay çeken kişiye dava açmayı planladığını da söyledi. Diğer yandan olayın ardından Yousef'in kocasının da boşanma davası açtığı ve öğretmenden boşandığı belirtildi.

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