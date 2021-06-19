Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı İstanbul'da kınandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı İstanbul'da kınandı

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı İstanbul'da kınandı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesini protesto etti.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesini protesto etti.

Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen gruptakiler, idam kararları aleyhinde bazı sloganlar attı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, burada yaptığı açıklamada, idam kararlarının zalimce olduğunu söyledi.

Kaya, Mısır'da darbe olduğu günden bu yana uluslararası toplumun sustuğunu, idam kararları için ortada bir mahkeme, yargı ve hukukun söz konusu olmadığını belirtti.

İdam kararı verilen 12 kişinin, insanlığa izzetli yaşamayı ve ölmeyi haykırdığını kaydeden Kaya, "Nasıl Muhammed Mursi ve diğer şehitlerimiz zalimlerin baskılarının, işkencelerinin karşısında susmadılarsa, asla geri adım atmadılarsa, Nasıl Müslüman Kardeşler Hareketinin aziz lideri Muhammed Bedii, bu zalimler karşısında diz çökmediyse bugün idam tehdidi karşısında kardeşlerimiz, aynı sabırlı ve sebatkar tutumla dünya tarihinde Müslümanlara örneklik anlamında, en güzel sayfalarından birini açıyor." dedi.

Mısır'da, Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak, öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el-Biltaci de protestoya katıldı.

Mahkemede verilen kararın adil olmadığını ifade eden Biltaci, "İdam kararı verilmiş olan 12 kişiden 6'sı Rabia Meydanı'nda hiç bulunmamış kişilerdir. Size soruyorum: Nasıl oluyor da bir mahkeme, hiç orada bulunmamışken, onlara istinaden ceza veriyor ve onları idam cezasıyla cezalandırıyor? Bütün bunlar bize bu mahkemenin nasıl bir oyundan ibaret olduğunu gösterebilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı İstanbul'da kınandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 18:26:35. #1.14#

title