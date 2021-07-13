Mısır'da akaryakıt tankeri alev alev yandı
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Mısır'da akaryakıt tankeri alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mısır'ın başkenti Kahire'de bariyerlere çarpan bir akaryakıt tankeri alev aldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bariyerlere çarpan bir akaryakıt tankeri alev aldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Helvan bölgesinde bir akaryakıt tankeri yoldaki bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken yolun geçici trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Mısır'da akaryakıt tankeri alev alev yandı
Mısır'da akaryakıt tankeri alev alev yandı
Mısır'da akaryakıt tankeri alev alev yandı
Mısır'da akaryakıt tankeri alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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