Mısır'da 6 Nisan Hareketi Üyesi Adil Gözaltına Alındı

Mısır'da ocak ayında şartlı tahliye edilen muhalif 6 Nisan Hareketi üyesi Muhammed Adil'in yeniden gözaltına alındığı bildirildi.



Adil'in savunma heyetinden Kerim İzzet, yaptığı basın açıklamasında, müvekkilinin denetimli serbestlik şartlarına uygun olarak dün geceyi El-Mansura kentindeki bir polis merkezinde geçirdiğini ifade etti. Normalde Adil'in sabah 06.00'dan sonra polis merkezinden çıktığını belirten İzzet, bu sabah müvekkilinin evine dönmesine izin verilmeyerek, gözaltına alındığını aktardı.



İzzet ayrıca, sabah saatlerinde Adil'in evine baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin neden göstermeksizin müvekkilinin kişisel bilgisayarlarına da el koyduğunu ifade etti.



Adil'in babası ise oğlunun nerede alıkonulduğunu bilmediklerini kaydetti.



Mısır İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.



Muhalif 6 Nisan Hareketi üyesi Muhammed Adil, ceza süresinin sona ermesinin ardından 22 Ocak'ta 3 yıl denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilmişti.