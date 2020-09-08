Mısır'da 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu
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Mısır'da 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu

Mısır'da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabut bulunduğunu duyurdu.

Mısır'da 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu
08.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:35

Mısır'da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabut bulunduğunu duyurdu. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu açıkladı.

Mısır'da Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği Sakkara bölgesinde 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu. Arkeologların bölgede yaptığı çalışmalarda, yerin 11 metre altında bulunan tabutların geçen binlerce yıla rağmen iyi korunmuş oldukları açıklandı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Kahled Al-Anani, bulunan tabutlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni bir arkeolojik keşif yapıldığındaki tarif edilemez bir his. Sakkara'daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın" dedi.Uzmanlar, tabutların bulunduğu gömü alanının 3 bin yıllık olduğunu düşünüyor.


Kaynak: DHA

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